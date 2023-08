Ar lielām finanšu problēmām nepietiek: Bartaševičs atkal noturas Rēzeknes domes priekšsēdētāja krēslā

Šodien ar piecām balsīm "par" un septiņām "pret" ierosinājums atcelt Bartaševiču no amata tika noraidīts. Viena pašvaldības domes deputāte sēdē nepiedalījās. Līdzīgs balsu sadalījums ir bijis arī iepriekšējos balsojumos par šo jautājumu.

Pieprasījumu iekļaut jautājumu par Bartaševiča atcelšanu no amata iesniedza pieci opozīcijas deputāti - Ināra Groce (NA/LZP/JV/LRA/LP), Jāzeps Korsaks (NA/LZP/JV/LRA/LP), Voldemārs Platacis (K), Juris Guntis Vjakse (NA/LZP/JV/LRA/LP) un Jānis Zeltiņš (P).

Opozīcijas deputāti pamatoja savu pieprasījumu ar to, ka pilsētai sarežģītajos finanšu apstākļos netiek meklētas un analizētas pašvaldības darbā pieļautās kļūdas, līdz ar to neesot pārliecības, ka pašreizējā priekšsēdētāja vadībā pilsētu iespējams izvest no budžeta krīzes.