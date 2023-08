Rēzeknes budžets sāk "lāpīties"

Paralēli aktuāls ir jautājums, vai par pašvaldības finanšu problēmām tiks prasīta domes vadības atbildība, piemēram, to atstādinot no amata. Pēc 23.augustā sasauktās Rēzeknes domes ārkārtas sēdes pašvaldību jautājumu ministrs Māris Sprindžuks (AS) vērtēja, ka nav guvis pārliecību, ka dome veikusi visus nepieciešamos tēriņu samazināšanas pasākumus izkļūšanai no budžeta krīzes. Pēc viņa vārdiem, kādam par situāciju būs jāatbild, taču konkrēta rīcība vēl tiekot vērtēta.