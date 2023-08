Brīvais Jānis Āmanis pastāsta, kāda, viņaprāt, ir seksīga sieviete

Viņš gan pielūdzējām vienmēr pieklājīgi atteicis, jo ilgu laiku bija laulībā. Viņš pauž uzskatu, ka pāris minūšu iegribu dēļ neiesaka ne sev, ne citiem sabojāt to, kas celts gadiem.

Āmanis teic, ka atteicis ne vien tāpēc, ka bija precējies, bet arī tāpēc, ka to nemaz neļautu viņa morālā nostāja. "Es nedarīšu citiem to, kas man pašam nepatiktu. Tā enerģija jau kaut kur paliek, un tas otrs cilvēks jau to sajutīs. Un mana bijusī sieva ir gana jūtīgs cilvēks."