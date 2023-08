"Jāiet skaļi." Kur un kā meklēt sēnes?

Vilnis Otvars mežos darbojas jau no 1992. gada, savukārt LVM strādā 17 gadus. Par darba procesu un ikdienu Vilnis stāsta: "No rītiem braucu uz mežiem un plānoju meža darbus. Pēc tam vēlā pēcpusdienā strādāju pie datora. Mēnesī nobraucu aptuveni 2800 kilometru – vidēji 150 kilometri dienā. Savukārt kājām noeju 5, 10 un pat 20 kilometrus – tas ir atkarīgs no dienas un darbiem."