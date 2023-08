VIDEO ⟩ Nosaukta 2023. gadā skaistākā Eiropas pludmale

Brauciens Sa Calobra, mazo pilsētiņu netālu no Torrent de Pareis, jau vien ir ceļojuma vērts. No līkumotajiem kalnu ceļiem paveras neticams skats uz Tramuntana kalnu grēdu. Jāņem gan vērā, ka pēdējos 12 kilometrus kopējais kritums no kalniem līdz krastam ir 800 metri.