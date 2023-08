"Latvijas gāze" izmaksā dividendes Krievijas "Gazprom"

Šī gada pavasarī Krievijas premjerministrs Mihails Mišustins izdeva dekrētu, ka Krievijas valstij piederošais gāzes monopolists "Gazprom" var veidot savu privātu militāro grupējumu. Šī vienība it kā formāli bija paredzēta tikai kompānijas īpašumu apsargāšanai. Bet kā rāda vairākas videoliecības no kaujas lauka, GAZPROM apsardzes darbienieki sūtīti karot Ukrainā. Par to sašutis bijia arī it kā nelaiķis Jevgēņijs Prigožins.