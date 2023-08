VIDEO ⟩ Latvijas līdzjutēji Džakartā ar skaļām ovācijām gaida Latvijas vīriešu basketbola izlasi

Turnīra aktualitātēm un Apollo sporta žurnālista Matīsa Kleinberga reportāžām no Džakartas var sekot līdzi sadaļā "Pasaules kauss basketbolā" .

Latvijas izlasē 22 punkti un piecas rezultatīvas piespēles Artūra Žagara kontā. Viņš realizēja piecus no sešiem divpunktu un trīs no pieciem trīspunktu metieniem, bet trāpīja tikai trīs no deviņiem soda metieniem.