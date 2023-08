Džokovičs Ņujorkā atgriežas ar pārliecinošu uzvaru

Tikmēr no izsētajiem tenisistiem pirmo kārtu nepārvarēja ar 15. numuru izsētais kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, ar 18. numuru izliktais Lorenco Museti no Itālijas, sacensību 25. rakete kazahs Aleksandrs Bubļiks un ar 31. numuru izliktais Sebastjans Korda no ASV.