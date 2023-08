SM atbalsta vilcienu satiksmes atjaunošanu starp Latviju un Lietuvu

Pārrunās iesaistītie AS "Pasažieru vilciens" un Lietuvas valsts pasažieru vilcienu operators "LTG Link" ir veikuši aprēķinus un prognozes iespējamiem maršrutiem, to izpildītājiem un kursēšanas laikiem, attīstot vairākus variantus vilcienu satiksmes atjaunošanai starp Latviju un Lietuvu. "Pasažieru vilciena" aprēķini liecina, ka tas izmaksātu vairākus simtus tūkstošus atkarībā no izvēlētā varianta. Par vienotu piedāvājumu lēmuma pieņemšanai par abpusēji efektīvāko veidu un nepieciešamajām dotācijām no valstu budžetiem vilcienu pasažieru satiksmes atjaunošanai starp Latviju un Lietuvu vēl ir jālemj.