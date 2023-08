Piltenē un Ugālē par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu policija sākusi četrus administratīvos procesus

Vakar Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas patrulēšanas laikā Piltenē sastapa vairākus mazgadīgus bērnus, no kuriem trīs nebija sasnieguši vecumu, lai bez vecāku uzraudzības atrastos vieni paši. Savukārt Ugālē tika saņemts izsaukums, kur vīrietis, būdams alkohola reibumā, uzraudzīja zīdaini. Visiem vecākiem izskaidrots par bērnu aprūpi, no cik gadiem bērns saskaņā likumu drīkst viens pats atrasties mājās vai ārpus mājām, kā arī no cik gadu vecuma bērns drīkst pieskatīt savu mazāko brāli vai māsu. Visos gadījumos sākti administratīvo pārkāpumu procesi, portālu "Apollo.lv" informēja VP.