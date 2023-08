"Apvienotais saraksts": Siliņas koalīcijas modelis nav pietiekami efektīvs

Saistībā ar Lembergu esot jānovērš "riski stratēģiskajām interesēm", iepriekš klāstīja AS politiķi. Tāpēc AS no ZZS vēlas saņemt skaidru rīcību un garantijas no JV, ka Lemberga, kurš ir ASV sankciju sarakstos un pirmajā instancē saņēmis notiesājošu spriedumu par smagiem noziegumiem, līdzdalība un ēna neaptumšos jauno koalīciju, sacīja Saeimas priekšsēdētājs. Lembergs pirmās instances spriedumu ir pārsūdzējis un pašlaik norit tiesvedība otrajā instancē.