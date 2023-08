Siliņa: Ja tiks manīta Lemberga ietekme, konkrēto ministru varēs atsaukt no amata

Kā ziņots, JV virzītā Ministru prezidenta amata kandidāte Siliņa vēl gaida AS gala izšķiršanos par piedāvājumu strādāt četru partiju koalīciju kopā ar JV, Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un "Progresīvajiem". Siliņa esot gatava uzklausīt AS pārstāvjus, reizē solot "iet uz priekšu" ar valdības veidošanu.

Valsts prezidents ir uzsvēris, ka no partijām vēl sagaida centienus izveidot plašāku valdošo koalīciju, vienlaikus neievelkot garumā sarunu procesu un gala vienošanās panākšanu.

JV virzītā premjera amata kandidāte Siliņa otrdien piedāvāja AS iekļauties koalīcijā ar JV, ZZS un "Progresīvajiem". Viņas skatījumā, NA sevi no iekļaušanās valdošajā koalīcijā esot atstatījusi, novelkot "sarkano līniju" kopīgam darbam ar "Progresīvajiem". NA gan šādai pozīcijai nepiekrīt un uzstāj, ka esot gatavi iekļauties valdībā, tikai "aiz borta" esot jāatstāj "Progresīvie".

AS šādam koalīcijas variantam nav piekritis, solot piedāvāt savu valdības modeli, kuru vadītu Siliņa, taču pagaidām tas publiski nav darīts zināms. Līdz šim AS aizstāvēja līdzšinējā koalīcijas modeļa, kurā strādāja JV, AS un NA, saglabāšanu, un arī plašākas koalīcijas gadījumā tās politiķi pauduši simpātijas sadarbības turpināšanai ar NA.