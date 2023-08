VID: Nodokļa pārmaksu vairākos gadījumos varēs saņemt bez gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas

Iesniegums pieejams EDS sadaļā "Sagatavot dokumentu no veidlapas" - "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti" - "Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju". Nodokļa pārmaksu par 2022. gadu VID pārskaitīs līdz 2023. gada 31. decembrim.

Tie iedzīvotāji, kuri nav EDS lietotāji, bet kuriem arī varētu būt izveidojusies nodokļa pārmaksa, vēstules no VID saņems papīra formātā.

Laikā no 2023.gada 1.marta līdz 28.augustam VID ir iesniegtas 1 026 289 gada ienākumu deklarācijas, no kurām 840 004 deklarācijās cilvēkiem tika aprēķināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa 295,86 miljonu eiro apmērā. Uz šī gada 28.augustu no tiem ir atmaksāti jau 273,88 miljoni eiro.