Pie Saeimas piketēs pret pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā

Kā ziņots, pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā notiks pakāpeniski, trīs gadu laikā. No šā gada 1.septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7.klasē. No 2024.gada 1.septembra mācības tikai valsts valodā sāks 2., 5. un 8.klašu skolēni, bet no 2025.gada 1.septembra - pievienosies arī 3., 6. un 9.klases skolēni.