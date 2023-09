Ko mums sola septembris? Lielais mēneša horoskops visām Zodiaka zīmēm

Piemērots laiks lietišķām darīšanām: vari risināt sarunas iestādēs vai bankās, kārtot ar īpašumu vai komunālajiem dienestiem saistītus jautājumus. Tikai – no mēneša vidus, jo septembra pirmajā pusē iespējamas kļūmes un nesaprašanās. Daudz laika un spēku paņems darba pienākumi, diemžēl īpaši panākumi nav gaidāmi. Bet tu jau zini, ka dzīve dažkārt kā šūpoles – augšā, lejā, augšā, lejā... Tava dzīves pieredze lieti noderēs pašam un citiem. Neliedz padomu, bet arī neuzspiediet savu viedokli. It īpaši saprotošam un tolerantam jābūt attiecībās ar mājiniekiem. Brīvdienās labāk kaut kur kopā aizbrauciet, lai nerodas sadzīviski strīdiņi. No tevis staros šarms un pievilcība, par piekrišanas trūkumu nebūs jāsūdzas.