"Latvenergo" pirmajā pusgadā guvis ievērojamu peļņu

AS "Latvenergo" maijā valstij izmaksājusi dividendēs 134 miljonus eiro par 2022.gada peļņu, kā arī 2023.gada pirmajā pusgadā nomaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis 26,5 miljoni eiro. No 2023.gada peļņas koncerna maksājamo dividenžu paredzamais apjoms ir 64% apmērā.

No 2023.gada 1.jūlija stājušies spēkā AS "Sadales tīkls" jaunie sadales tarifi. Konkrētas izmaiņas ir atkarīgas no klienta pieslēguma un patēriņa. Tarifu pieaugumu galvenokārt noteica divi faktori - sadales pakalpojumu izmaksu pieaugums inflācijas dēļ un elektroenerģijas pārvades tarifa pieaugums. 2023.gada pirmajā pusgadā, pirms bija stājušies spēkā jaunie sadales tarifi, AS "Sadales tīkls" darbojās ar 6,6 miljonu eiro zaudējumiem, savukārt 2022.gadā zaudējumi bija 20,4 miljoni.