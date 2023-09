FOTO ⟩ Nākamreiz redzēsim tikai 2037. gadā. Parādījies zilais supermēness

Mēness naksnīgajās debesīs izskatījās krietni lielāks nekā parasti, jo uz brīdi atradās vien 357 344 kilometru attālumā no Zemes. Šī gada 1. augustā supermēness no Zemes atradās vairāk nekā 160 kilometrus tālāk. Vidēji Mēness no Zemes atrodas 384 400 kilometru attālumā.