VIDEO ⟩ ZZS un "Progresīvie": Atbalsts Siliņas koalīcijai Saeimā vēl var kāpt

"Šodien arī vienojāmies par labas korporatīvās pārvaldības principiem, kas būtu jāievēro jebkurā gadījumā veidojot valdību, kas arī, es domāju, ir šīs AS bažas. Tā kā – tas ir AS lēmums. Mēs esam, es no savas puses esmu, manuprāt, izdarījusi visu, uzklausījusi visas viņu bažas. Es esmu atbildējusi arī par šīs ZZS potenciālās ietekmes nošķiršanu no sankcionētās personas, tāpat arī par šo drošības jomu esam izrunājuši un arī AS vēlētājiem doto solījumu par potenciālo mažoritāro vēlēšanu sistēmu... Šis viss tālāk ir AS rokās. Es vairs neredzu, ko es varu izdarīt, lai viņi izšķirtos par šo lēmumu. No manas puses, manuprāt, es esmu izdarījusi maksimāli iespējamo," paziņoja Siliņa.