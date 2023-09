VIDEO ⟩ Uz Centrālāziju aktīvi eksportē sankcionētās preces

Statistikas pārvalde eksportētāju nosaukumus vairs neatklās

Centrālā statistikas pārvalde iepriekš publicēja uz Krieviju un Baltkrieviju eksportējošo uzņēmumu sarakstus, kas ļāva redzēt, kuri uzņēmumi no Latvijas turpina agresorvalstīs pelnīt. LTV lūdza tādus pašus sarakstus atsūtīt arī par Centrālāzijas valstīm, kuras potenciāli izmanto sankciju apiešanai, kā arī sarakstu ar uzņēmumiem, kas importē preces no Krievijas. Centrālā statistikas pārvalde informāciju atteica.

"Imports tiek uzskaitīts pēc preces izcelsmes valsts, ja darījumā iesaistīta valsts ārpus Eiropas Savienības. Gadījumā, ja darījumā iesaistīta Eiropas Savienības valsts, tad pēc nosūtītāja valsts. Tas nozīmē, ka Krievijas izcelsmes preces imports (ievedums) no Lietuvas ārējā tirdzniecībā tiks uzskaitīts kā imports no Lietuvas, savukārt Krievijas izcelsmes preces imports no Ukrainas tiks uzskaitīts kā imports no Krievijas. Attiecīgā informācija tiks atspoguļota uzņēmumu sarakstos.

Piemērs: Uzņēmums "AAA" importē no Ukrainas apģērbu, kas iepriekš tika saražots Krievijā. Ārējās tirdzniecības statistikā atbilstoši iepriekš aprakstītajai metodoloģijai šis darījums tiks uzrādīts kā imports no Krievijas. Uzņēmumam "AAA" citu darījumu ar Krieviju nav, tā iekļaušana no Krievijas importējošo uzņēmumu sarakstā viennozīmīgi radīs negatīvu reakciju gan no uzņēmuma, gan sabiedrības puses. Turklāt šādi darījumi ir daudzskaitlīgi, bez minētās Ukrainas arī no Kazahstānas, Kirgizstānas, Šveices, Norvēģijas u.c.