FOTO ⟩ JV, ZZS un "Progresīvo" veidotā topošā koalīcija sāk darbu pie deklarācijas rakstīšanas

Komentējot AS atteikšanos strādāt valdībā, premjera kandidāte akcentēja, ka tā "ir vēsturiski unikāla situācija Latvijas politikā, jo pat daļai "Apvienotā saraksta" politiķu nav īsti saprotams, kāpēc viņi tā izlēmuši".

Kā aģentūru LETA informēja JV pārstāve Anna Ūdre, Siliņa uzsver, ka AS sarunu procesā tika izrādīta "īpaša labvēlība", vairākkārt uzklausot AS līderus un atsaucoties vairākām neformālām konsultācijām.

"Ļoti daudz laika veltīju, burtiski pierunājot AS politiķus nākt valdībā un strādāt," pauda Siliņa, norādot, ka diemžēl no AS līderiem izskanējis "tikai aizvainojums", kam acīmredzot atsevišķi kolēģi nespēja pārkāpt.