Pabriks: Ukrainas aizsardzības ministra atlaišana ir centiens mazināt Ukrainas neatbalstītāju skaitu

Tas tiek pamatots ar to, ka cita starpā meklē iemeslus, kā mazināt atbalstu Ukrainai. Šādā situācijā viens no iemesliem, kas tiek minēts ir caurspīdīguma trūkums un Ukrainā esošā korupcija.

"Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc Zelenskis sper šādus soļus. Es nedomāju, ka līdz ar ministru nomaiņu daudz kas varētu mainīties politikā. Tas vairāk darīts, lai veiktu tādu kā kosmētisku reformu, kas oponētu tiem, kas vēlas mazināt atbalstu Ukrainai," norādīja Pabriks.

Rezņikovs netiek apsūdzēts, bet Zelenskim bija kaut kas jādara, jo pietiekami ilgu laiku figurēja runas par to, vai aizsardzības nozares iepirkumi ir atbilstošā cenā un tamlīdzīgi. "To, cik pamatoti ir pārmetumi par iespējamām nelikumībām, es neņemos spriest, jo to nezinu. Bet prezidenta lēmums izskatās drīzāk kā nepieciešamība, lai neitralizētu Ukrainas neatbalstītājus, kuri mēģina atrast dažādus argumentus, lai mazinātu atbalstu Ukrainai," norādīja Pabriks.