"Rimi" skaidro, kāpēc paaugstina pārtikas cenas

"Protams, ka nē. Tā gan nav pirmā reize un tas nav retums, ka ir atsevišķas grupas, kuras gan nesaukšu vārdā, kam ir ļoti ērti rādīt uz tirgotājiem - viņi ir tie sliktie! Protams, ka mēs beigās esam tie, kuri pie preces nomainām to cenas zīmi. Bet skaidrs, ka lielākie cenu izmaiņu cēloņi ir pavisam citi - enerģijas cenas, ģeopolitiskā situācija, izejvielu cenas, kuru dēļ ražotāji produktu cenas ir spiesti mainīt," teica Turlais.

Viņš arī norādīja, ka kompānija regulāri diskutē ar piegādātājiem par to, kādēļ cenas produktiem tiek celtas.

Ja beigās mēs cenas paceļam, tad ne jau, lai vairotu savu peļņu, bet tāpēc, ka tāda ir situācija. Mēs tādas cenas saņemam no piegādātāja. Tas, ko mēs izdarām ar mūsu uzcenojumu, ir redzams mūsu peļņā," pauda Turlais.

Tostarp viņš minēja, ka pērn kompānijas peļņa bija mazākā piecu gadu laikā - 2,7% no apgrozījuma, kamēr vidēji attiecīgajā nozarē peļņai būtu jābūt apmēram 5%. "Protams, ka šogad mēs mēģinām savu peļņu stabilizēt. Vienlaikus mazumtirdzniecībā peļņa pēc būtības ir salīdzinoši maza. To, pirmkārt, nosaka konkurence, otrkārt, - un it īpaši pēdējā gada laikā - cilvēku rocība un tas, ko viņi var vai nevar atļauties. Tādēļ te neviens ar milzīgām cenām darboties atļauties nevar, jo tad neviens pie viņa neiepirksies," sacīja Turlais.