Peldēšana, riteņbraukšana un maratons vienās sacensībās. Kārlis Būmeisters par leģendāro “Ironman” triatlonu

Raidījuma vadītājam Paulam Timrotam Būmeisters skaidro pilnās distances triatlona sacensību kārtību. “Vispirms tu nopeldi nepilnus četrus kilometrus krauliņā. Tas ir no Vanšu tilta līdz gandrīz moliņam,” viņš salīdzina; tas parasti aizņem mazliet vairāk par stundu. Tad ātri skrien ārā no ezera, lai novilktu hidrotērpu, uzvilktu apavus un meklētu iepriekšējā vakarā sagatavoto riteni. Arī pārģērbšanās sacensībās tiek ieskaitīta laikā. “Skrien uz ričuka, aiztaisi ķiveri un sāc 180 kilometru maucienu ar ričuku,” stāsta Būmeisters.

Pēc riteņbraukšanas seko apavu maiņa un enerģijas papildināšana. “Faktiski ēšana ir ceturtā triatlona disciplīna, it sevišķi garajās sacensībās. Tad tu sāc skriet maratonu. Ar tādu pietiekami labu tempu, lai tu neesi pēdējais, bet esi pirmais,” smejas Būmeisters. “Viss ir atkarīgs no ieguldītā laika treniņos un arī, protams, no fizioloģijas. Šāda veida izturības paaugstinātas slodzes sportus ir vērts darīt tad, ja tu esi pārliecināts par savu veselību.”