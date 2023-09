Atvieglo bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas procesu

IZM atsaucās uz Veselības ministrijas norādīto par to, ka bērna vecāku rīcībā ir pietiekama informācija, kas būtu iesniedzama bērnu nometnei attiecībā uz bērna veselības stāvokļa novirzēm un nepieciešamo rīcību, un nav nepieciešamības šādu informāciju pieprasīt no ģimenes ārsta vai cita ārstējošā ārsta. Vienlaikus, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāku sniegtā informācija papildināma ar specifisku medicīnisko informāciju no ārsta, kas var būt noderīga bērnu nometnes pakalpojuma sniegšanas laikā, vecāks šādu informāciju var pievienot nepieciešamības gadījumā, tādējādi pasargājot bērna tiesības uz piemērotu un kvalitatīvu aprūpi.