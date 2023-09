Kā apturēt Šrēderu un uzveikt Vāciju? Visockis-Rubenis ieskicē Latvijas kaujas plānu

"Vācijas izlase ar saviem izmēriem un meistarību ir pārāka pār tādu komandu kā, piemēram, Brazīlija. Šrēders, protams, ir komandas līderis, bet tajā pašā laikā ir bijušas spēles, kurās arī viņš neiztur to spriedzi. Mums ir jārada tādi apstākļi, lai viņš justos ne tik emocionāli stabils turnīrā, kurā viņiem viss izdodas," skaidroja Visockis-Rubenis.

"To epizodi var tulkot dažādi, bet mums tas parāda, ka varam ielīst pretinieku galvās. Ja mēs to izdarīsim, jo īpaši no aizsardzības, tad arī uzbrukumā mums izdosies. Viņiem arī uzbrukumā ir vājās vietas, kuras varam izmantot. Emocionālā spēle mača laikā arī būs ļoti svarīga," viņš uzsvēra.