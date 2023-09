Augusta vētras radīto postījumu novēršanai pašvaldības vēlas iegūt 8,9 miljonus eiro

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ( VARAM ) apkoptie dati liecina, ka 12 pašvaldībās fiksēti vētras postījumos radītie zaudējumi pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajām 66 ēkām, kam nepieciešami 3 707 994 eiro, no kuriem 2 162 372 eiro vajag Jaunpils pils atjaunošanai.

Pirmreizējā apkopojumā no pašvaldībām tika saņemta informācija par kopējo zaudējumu apmēru ap 11,2 miljoniem eiro, jo pašvaldības sākotnēji iesūtīja informāciju arī par bojātajām palīgēkām, saimniecības ēkām, lauztajiem kokiem un citām pozīcijām, par kurām līdzekļus no valsts budžeta programmas neparedzētiem gadījumiem nepiešķir. Līdz ar to precizētajā apkopojumā, kas tika sagatavots piecas dienas pēc informatīvā ziņojumā apstiprināšanas, nepieciešamais finansējums vētras radīto postījumu seku mazināšanai bija mazāks.