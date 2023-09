Siliņa skaidro savu redzējumu par nepieciešamo Rīgas un citu Latvijas reģionu attīstībai

"Mēs esam gatavi nākt pretim uzņēmējiem, ja viņi paši uzņemas atbildību par to, kāda izglītības līmeņa darbiniekus viņi plāno piesaistīt un par kādu samaksu. Patlaban lauksaimniecības nozarē var piesaistīt darbiniekus, vadoties no vidējās algas nozarē, bet citās - nevaram. Tas būtu viens no nosacījumiem, kā to varētu risināt," teica Siliņa.