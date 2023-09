Par korupciju Krievijā arestēts gaisa spēku ģenerālis

Ogiņenko vadīja īpašo uzdevumu pretgaisa armijas vienību, kam uzdots Krievijas galvaspilsētu Maskavu nosargāt no gaisa uzbrukumiem.

Saskaņā ar pieejamo informāciju, krimināllieta pret Ogiņenko sākta šī gada jūlijā. Viņam draud cietumsods no 8 līdz 15 gadiem, pašlaik viņš atrodas apcietinājumā.

Ogiņenko kopā ar ģenerāli Dmitriju Bjaļacki no organizācijas "Nadezhda" kukuļos saņēma aptuveni 500 000 rubļu (4739 eiro), kas bija daļa no kopsummas 30 miljonu rubļu (284 000 eiro) vērtībā. Nauda it kā bijusi paredzēta Aizsardzības ministrijai piederošas ēkas uzbūvei Maskavas reģionā.