Aptauja: Lielākajai daļai tēvu grūti tikt galā ar bērnu emociju uzplūdiem

Aptaujā tēvi dalās arī, kā mainījusies dzīvē, kļūstot par tēvu. Kāds tēvs brīvajās atbildēs norādījis, ka viņu "pārsteidza, ka vienlaikus vari dusmoties un izjust mīlestību pret kādu". Lielākā daļa jeb 64% tēvu, bērnam piedzimstot, izjuta to, ka ģimenē ir vairāk mīlestības, 54% jutās pārsteigti ar pieaugošo pienākumu apjomu, 37% - vairoja stresu. Brīvajās atbildēs tēvi min arī lielu atbildības sajūtu, kuru rada bērna ienākšana ģimenē.

Tēvu aptaujā tika jautāts arī par to, kas bērnam patīk savā tēvā. Aptaujā tēti visbiežāk minēja, ka patīk kopā pavadītais laiks, piemēram, gulētiešanas rituāls, kopīgas spēles, cīkstēšanās gultā, ka tētis prot uzklausīt, tēta joki. Tāpat arī, ka "tētis ļauj pieļaut kļūdas un par to nedusmojas", "tētis cenšas būt labs tētis", "tētis veido labas attiecības ar mammu un ģimeni", "esam draugi", "kopīgas maltītes no viena šķīvja", "esmu jautrs un muļķojos".