Šonedēļ naktīs remontdarbu dēļ ierobežos satiksmi Rīgā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā

Atkarībā no laikapstākļiem, asfaltēšanas darbi notiks secīgi Ģenerāļa Radziņa krastmalā no krustojuma ar 13.janvāra ielu līdz Turgeņeva ielai, tad turpināsies krastmalas posmā no Turgeņeva ielas līdz Jēzusbaznīcas ielai un citviet.