ZM plāno ziņot par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs

Lauku atbalsta dienesta (LAD) apkopotā informācija liecina, ka no krusas visvairāk ir cietuši graudaugi - 12 690 hektāri, no kuriem 6416 hektāri ir apdrošināti. Tāpat cietuši 2562 hektāri ziemas rapša, no kuriem apdrošināti ir 1620 hektāri.