Rezņikovs norāda, ka Krievijas mērķis ir Ukrainas valstiskuma iznīcināšana

"Mēs no vēstures zinām, ka Hitleru tas neapstādināja. Drīz vien Trešais reihs ieguva kontroli pār to, kas bija palicis no Čehoslovākijas, ieskaitot tās būtisko militāro arsenālu, kam rezultātā bija svarīga loma iebrukumā Polijā un Francijā," norādīja bijušais ministrs.