VIDEO ⟩ Sieviete Rīgā "iegrimst" internetā un gandrīz nodedzina savu dzīvokli

Piektdien, 8. septembrī ap 11 stāvu namu Ziepniekkalnā pulcējušies mediķi, ugunsdzēsēji, un policisti. Kāds no nama dzīvokļiem pamatīgi dūmoja, un glābēji centās noskaidrot to avotu. Taču dzīvokļa saimniece, kas pati izraisījusi nelaimi, to arī nodzēsusi, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".