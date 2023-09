Motiejūns: Vismaz vienu gadu varēsim viens otru ķircināt

"No vienas puses tie ir svētki abām valstīm cīnīties par piekto vietu Pasaules kausā. Abām komandām ir svarīgi noslēgt turnīru pēc iespējas augstākā pozīcijā. Ir vairāki draugi starp komandām, tāpēc vismaz vienu gadu varēsim viens otru ķircināt, ka kāds ir noslēdzis turnīru augstākā vietā. Tā arī ir motivācija," teica basketbolists.

"Bija nepatīkama sajūta gandrīz veselu dienu, bet tad paskatījos no otras puses, ka mums pat nebija īsti iespēju, ņemot vērā to, kā mēs spēlējām. Serbija bija pelnījusi uzvarēt. Ja uzvarēsim šodien, tad mums būs septiņas uzvaras no astoņām, bet necīnāmies par medaļām," uzsvēra spēlētājs.