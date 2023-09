Tēva dienas ceļvedis

Pasākumā "Tēva diena Liepājā" no Redana uz Liepājas muzeju dosies bezmaksas muzikālais autobuss. Brauciena laikā par dzīvespriecīgu noskaņojumu rūpēsies saksofonists Edgars Jānis Kārkliņš un ģitārists Māris Kupčs, informē Liepājas muzeja pārstāve Rasa Zālīte.

No plkst. 12 līdz 16, Karostā, Redanā, ģimenes varēs piedalīties dažādās darbnīcās un sacensībās. Autobuss no Redana aties plkst. 16. Nākamā pietura, izkāpšana - Liepājas muzejā, kur Tēva dienas svinību turpinājumā muzeja dārzā no plkst.17 līdz 18.30 ikviens varēs piedalīties tēvu un bērnu koncertā, mākslinieces Elitas Patmalnieces portretu zīmēšanas meistardarbnīcā, kā arī bez maksas apmeklēt izstādi "Mirklis pirms. Kāzu tērpi 19. gs. sākums-20. gs. otrā puse."