Eiropas Komisija mudina Latviju bremzēt izdevumus. Ja to nedarīs, nākamgad var draudēt sodi

Premjera amata kandidāte Evika Siliņa (JV): Politiskajā līmenī mēs par to vēl neesam diskutējuši, jo mums jau arī vēl nav budžeta projekta.

NP: parasti ap šo laiku tas jau top…

Siliņa: Šobrīd mums jāsagaida, kas tad ir tie ministri atbildīgie, kas arī varēs šos jautājumus risināt (..) Arī finanšu ministrs ir gatavs kopā ar saviem kolēģiem to izstāstīt. Tad mēs arī varētu izdiskutēt, kas ir tās aktuālākās lietas. Tad pie valdības veidošanas mums jāvienojas, kas ir tie nodokļu jautājumi, ko mēs pie budžeta veidošanas esam gatavi virzīt. Diez vai - es piekrītu- tagad īsā laikā varētu būt tādi lieli nodokļu izmaiņas. Es domāju, to mēs šobrīd izdarīt nevaram. Tas, par ko visi ir runājuši, ir šis banku avansa nodoklis, ja tā to var saukt, tas varētu būt viens no tiem piedāvājumiem, bet par pārējo vēl ir vajadzīgas diskusijas.