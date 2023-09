Baltijas "Catan" čempionātā uzvar pusaudzis no Latvijas

Čempionāts notika Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes telpās Ķīpsalā un pulcēja 117 dalībniekus: 74 no Latvijas, 21 no Igaunijas, 20 no Lietuvas un arī pa vienam no Somijas un Slovākijas.