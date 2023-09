Elīna Didrihsone atklāj, cik patiesībā plastisko operāciju viņai bijis

Didrihsone sarunas laikā ar Katrīni Vasiļevsku runāja par to, ka nereti tiek apspriests viņas izskats un tas, ka viņa šķietami vairāku pēdējo gadu laikā veikusi ievērojamas tā pārvērtības. Kliedējot baumas, Elīna atklāj plastisko operāciju īsto skaitu.

"Mani vienmēr publikā parāda kā tādu transformētu... un to vienmēr pasniedz tik skaļi, it kā es būtu tāds kā lego klucītis, kas ir salikts ne no kā.