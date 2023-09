Līdz svētdienai notiks dažādi Pasaules bezbērnotības nedēļas pasākumi

Pasaules bezbērnotības nedēļas mērķis ir veicināt izpratni par to sabiedrības daļu, kura piedzīvo negribētu bezbērnotību; vīriešiem un sievietēm, kuri ir vēlējušies kļūt par vecākiem, bet tas nav bijis iespējams vai nav piepildījies neauglības vai citu apstākļu dēļ. Pētījumi atklāj, ka šobrīd vidēji katra piektā sieviete jeb 20% sasniedz 45 gadu vecumu bez bērniem, dažās valstīs tie ir pat 25%. No tām 90% piedzīvo negribēto bezbērnotību dažādu iemeslu dēļ. Par vīriešiem precīzu datu trūkst, tomēr rādītāji pieaug un tiek minēts, ka diviem no pieciem vīriešiem nav bērnu.