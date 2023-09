Aprakt plastmasas maisā vai apbedīt uz parāda. Naudas trūkuma dēļ daudzi nevar pienācīgi apglabāt tuviniekus

Aizgājēja tuvinieki bieži nostādot fakta priekšā – bērēm atvēlēta konkrēta summa un ne centa vairāk. Tajā esot jāiekļaujas. "Cilvēks paņem zārku un saka - labi, no mācītāja mēs atteiksimies, jo mācītāja pakalpojumiem nepietiekot naudas. Ir bijušas situācijas, kad mēs to mācītāju vienkārši samaksājam no savas kabatas, lai aizgājēju pavadītu cienīgi," situāciju raksturo Šīmanis.