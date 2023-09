Katrīne Vasiļevska nāk klajā ar nepatīkamu informāciju par bijušo vīru Kasparu

Sākotnēji viņa uzrunāja visas sievietes, aicinot vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fondā, ja nesaņem uzturlīdzekļus no bērnu tēva. Katrīne stāstīja, ka bijušais vīrs esot noteicis, ka vairāk par valstī minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kas no 2023. gada ir 186 eiro (bērniem vecumā no 7 līdz 18 gadiem), viņš nemaksāšot. Katrīne bijusi ar to mierā, lai gan bērna uzturēšana mēnesī izmaksājot krietni vairāk. Viņai galvenais bijis tas, lai liek viņai svētu mieru.