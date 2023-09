Čakša apņemas trīs gadu laikā palielināt pedagogu algas

Viņa norādīja, ka lielākie izaicinājumi izglītības nozarē nemainās, uzsverot nepieciešamību uzlabot izglītības kvalitāti visos izglītības posmos Latvijā un ar to saistītā finansējuma palielināšanu. To nevarot skatīt atrauti no izglītības satura izstrādes, "kas savukārt prasa ne tikai papildu finansējumu, bet arī nozīmīgu laika resursu".