Organizācija: Skolotājiem trūkst zināšanu un materiālu par seksuālo un reproduktīvo izglītību

Vienlaikus atšķiras viedokļi par to, no kura vecuma jauniešus būtu jāsāk izglītot par seksuālo un reproduktīvo veselību. Daži respondenti uzskata, ka izglītošana būtu jāsāk no 4. klases, jo šajā vecumā bērni jau var izpaust interesi viens par otru, un no šī vecuma varētu sākt diskutēt par tēmām, kas saistītas ar ķermeni, attiecībām un emocijām.