"Atslēgas punkts ir laiks." Žoga būvēšana uz robežas ar Baltkrieviju ieilgst

Tomēr šai pavasarī, kad pilnā sparā bija atsākusies būvdarbu sezona, no objekta aizgāja apakšuzņēmums no Lietuvas, kas žogu būvējis arī mūsu kaimiņiem. "Jā, viņi bija rēķinājušies, ka darba fronte viņiem būs ātrāk, līdz ar to tad, kad mēs nonācām pavasarī, viņi vairs nevarēja nodrošināt nepieciešamo strādnieku kapacitāti, kas mums bija nepieciešama konkrēti šim projektam (..)