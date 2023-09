"Var redzēt pat no tālienes." Gaismas pils uzkrājusi pamatīgu netīrības slāni

Gaismas pils fasāde uzkrājusi pamatīgu netīrības slāni, un to izteikti var redzēt pat no tālienes, taču ne vien nav līdzekļu mazgāšanai, bet nolemts šādu pilna cikla mazgāšanu no jumta kores līdz pamatiem neveikt vairs vispār, vēsta raidījums "360TV ZIŅneši".