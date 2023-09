VIDEO ⟩ Ronaldu ar brīvsitienu gandrīz "izslēdz" kameras operatoru

Ronaldu savas karjeras laikā ne reizi vien ir izcēlies ar ļoti spēcīgiem sitieniem no standartsituācijām. Šajā mačā viņš brīvsitienu izpildīja no salīdzinoši netālas distances, līdz ar to portugālis uzsvaru lika tieši uz sitiena precizitāti, nevis spēku.