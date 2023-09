VIDEO ⟩ Ārzemju students Rīgā nedod ceļu un izraisa avāriju

Sitiens bijis pamatīgs. Viens no studenta Adilipsona vadītā "Renault" lukturiem mētājies pat vairāk nekā piecu metru attālumā no automašīnas, savukārt "Volvo" džips avarējis metāla barjerās. Džipa vadītāju no nopietnām traumām paglābuši gaisa spilveni.