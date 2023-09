Slepkava Rusiņš joprojām uz brīvām kājām. Kas zināms līdz šim?

Aptuveni piecus mēnešus pēc slepkavības Valsts policija apstiprina, ka izmeklēšana un darbs turpinās pilnā apjomā, bet izmeklēšanas interesēs likumsargi šobrīd atturas no plašākiem komentāriem. Tiklīdz būs plašāk sniedzama informācija, par to sabiedrība tiks informēta.

1983. gadā dzimusī sieviete tika nogalināta 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Konkrētajā situācijā personai bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.

Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.