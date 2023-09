Lelde Dreimane: Dienā, kad nomira tētis, nomira arī daļa no manis

Tēva zaudējums bijis laikā, kad pa īstam sākusies arī Leldes karjera. Kādā izrādē viņai bija jārunā monologs par tēva nāvi. "Tas bija mans pirmais gads teātri, sezona sākās ar izrādi "Astoņas mīlošas sievietes", un man bija jārunā monologs par to, kā tēvs cieš un cik viņam sāpīgi, izrādes finālā atskan šāviens un lugas varonis sev padara galu. Man pat neienāca prātā doma, ka varētu no šīs izrādes atteikties, tomēr spēlēt to bija neizsakāmi smagi."