Parlaments atjauno deputātu mandātus bijušajiem ministriem

Deputāta mandāts atjaunots Raimondam Čudaram (JV), Ilzei Indriksonei (NA), Mārim Kučinskim (AS), Inārai Mūrniecei (NA), Naurim Puntulim (NA), Mārim Sprindžukam (AS), Didzim Šmitam (AS) un Jānim Vitenbergam (NA), kuri bija nolikuši deputāta mandātu uz laiku, kamēr ieņēma ministru amatus iepriekšējā valdībā.